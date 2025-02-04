Dolar kaç TL? Bugün Euro ne kadar? 4 Şubat Salı döviz fiyatlarında son durum!

Fed'in faiz indirimi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından döviz piyasasındaki dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 35,85 TL seviyesinde kapanan Dolar, yeni haftaya 35,92 TL'den başlamıştı. Peki, Dolar bugün kaç TL oldu? 1 Euro ne kadar? 4 Şubat 2025 Salı döviz kurlarında son durum nedir? İşte, detaylar…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:33 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 36,0290'dan işlem görüyor.

Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,14 artışla 37,1221'den işlem görüyor.

Döviz kuru anlık fiyatlar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,04 artışla 44,6730'tan satılıyor.

Sterlin kaç TL