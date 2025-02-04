Dolar kaç TL? Bugün Euro ne kadar? 4 Şubat Salı döviz fiyatlarında son durum!
Dolar kaç TL? Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki değişimler, ekonomik beklentileri doğrudan etkilerken, ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların odak noktası olmaya devam ediyor. Peki, Dolar bugün kaç TL oldu? Euro ne kadar? 4 Şubat 2025 döviz kurlarında son durum nedir? İşte, güncel döviz fiyatları ve detaylar…
Fed'in faiz indirimi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından döviz piyasasındaki dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 35,85 TL seviyesinde kapanan Dolar, yeni haftaya 35,92 TL'den başlamıştı. Peki, Dolar bugün kaç TL oldu? 1 Euro ne kadar? 4 Şubat 2025 Salı döviz kurlarında son durum nedir? İşte, detaylar…