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Dolar kaç TL? Bugün Euro ne kadar? 4 Şubat Salı döviz fiyatlarında son durum!

Dolar kaç TL? Bugün Euro ne kadar? 4 Şubat Salı döviz fiyatlarında son durum!
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Dolar kaç TL? Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki değişimler, ekonomik beklentileri doğrudan etkilerken, ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların odak noktası olmaya devam ediyor. Peki, Dolar bugün kaç TL oldu? Euro ne kadar? 4 Şubat 2025 döviz kurlarında son durum nedir? İşte, güncel döviz fiyatları ve detaylar…

Fed'in faiz indirimi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından döviz piyasasındaki dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 35,85 TL seviyesinde kapanan Dolar, yeni haftaya 35,92 TL'den başlamıştı. Peki, Dolar bugün kaç TL oldu? 1 Euro ne kadar? 4 Şubat 2025 Salı döviz kurlarında son durum nedir? İşte, detaylar…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:33 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 36,0290'dan işlem görüyor.

Dolar kaç TL? Bugün Euro ne kadar? 4 Şubat Salı döviz fiyatlarında son durum!Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,14 artışla 37,1221'den işlem görüyor.

Dolar kaç TL? Bugün Euro ne kadar? 4 Şubat Salı döviz fiyatlarında son durum!Döviz kuru anlık fiyatlar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,04 artışla 44,6730'tan satılıyor.

Dolar kaç TL? Bugün Euro ne kadar? 4 Şubat Salı döviz fiyatlarında son durum!Sterlin kaç TL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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