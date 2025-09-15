2025 yılının Eylül ayına girdiğimizde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumlar için yakından takip edilen kritik bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Özellikle 15 Eylül 2025 tarihinde dolar, euro ve sterlin kurlarında yaşanan değişimler, piyasalarda hareketliliği artırırken, ekonomi gündemini de şekillendiriyor. Peki, dolar bugün ne kadar? 15 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

12 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLAR

12 Eylül 2025 tarihi itibarıyla döviz piyasalarında gözlemlenen hareketlilik, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin iç dinamiklerinin etkisiyle şekilleniyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve Avrupa Birliği'nde yaşanan politik gelişmeler, döviz kurlarının yönünü belirlemede etkili oluyor.

Döviz kurlarında 12 Eylül itibarıyla yaşanan güncel değişiklikler şu şekildeydi:

Dolar/TL: 41,25 seviyelerinde

Euro/TL: 48,40 bandında

Sterlin/TL: 56,00 civarında

Bu veriler, piyasaların hareketli yapısını ve yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

12 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar, küresel ekonominin en önemli rezerv para birimi olarak Türkiye'de de yatırımcıların en çok tercih ettiği döviz cinslerinden biri olmaya devam ediyor. 12 Eylül 2025 tarihinde dolar fiyatlarında yaşanan değişim, ekonomik göstergelerle yakından ilişkili.

Dolar kuru, 12 Eylül 2025 Güncel döviz kurları arasında önemli bir yer tutarken, 15 Eylül 2025 itibarıyla doların alış fiyatı 41,33392 TL, satış fiyatı ise 41,3575 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, dolarda kısa vadede sınırlı bir yükseliş trendine işaret ediyor.

12 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro, özellikle Avrupa ile ekonomik ilişkileri bulunan Türkiye için döviz piyasasında kritik bir role sahip. 12 Eylül 2025 tarihinde euro fiyatlarında gözlemlenen gelişmeler, yatırımcıların yakından izlediği konular arasında yer aldı.

15 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Euro'nun alış fiyatı 48,5169 TL, satış fiyatı ise 48,5742 TL olarak gerçekleşti. Bu veriler, euro karşısında Türk Lirası'nın performansına dair önemli sinyaller vermekte.

12 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, global piyasaların önemli para birimlerinden biri olarak Türkiye'de yatırımcıların ve döviz talebinin yoğun olduğu döviz cinsleri arasında yer alıyor. 12 Eylül 2025'teki sterlin fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve İngiltere'deki siyasi gelişmelerle yakından ilişkilendirildi.

15 Eylül 2025 itibarıyla sterlin alış fiyatı 56,1122 TL, satış fiyatı ise 56,1623 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, sterlinin TL karşısındaki değerinin yükseldiğine işaret ediyor.

15 EYLÜL 2025 DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

15 Eylül 2025 güncel kurları, ekonomik veriler ışığında yatırımcılar ve piyasa oyuncuları için yol gösterici oldu.

Dolar: Alış 41,33392 TL / Satış 41,3575 TL

Euro: Alış 48,5169 TL / Satış 48,5742 TL

Sterlin : Alış 56,1122 TL / Satış 56,1623 TL

Bu kurlar, piyasa beklentilerinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Türkiye ekonomisindeki enflasyon oranları, faiz kararları ve global piyasalardaki gelişmeler döviz kurlarında volatilite yaratmaya devam ediyor.