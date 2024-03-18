DLEX Elektronik A.Ş., Türkiye'yi Enerji Tasarrufunda Lider Yapıyor: Varlık Sensörleri Devrimi!

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, biz ülkemize nasıl yararlı oluruz diye düşünürken enerji tasarrufu alanında ilerlemeye karar verdik ve ilk Varlık Sensörünü yurtdışından Türkiye'ye getirdik. İnsanlara bu teknolojiyi, çalışma prensibini anlatmak zaman aldı fakat bugüne baktığımızda doğru şeyler anlatabilmişiz ki Türkiye'nin birçok projesinde (yeni yapılarda-inşaatlarda) Varlık Sensörleri kullanılmaktadır. İnsanlara Varlık Sensörleri hakkında doğru bilgiler aktarıp, hangi ürünün nerede kullanılacağı konusunda doğru yönlendirmede bulunduğumuzda gelen olumlu dönüşler ve bugüne kadar ülkemize dolaylı yoldan enerji tasarrufu alanında yapmış olduğumuz katkılar bizi oldukça mutlu etmektedir.

Yıllarca edindiğimiz bilgi ve birikimler sonrasında yurtdışına döviz akışını kesme zamanının geldiğine inanarak Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdik. Belli bir süre sonra 2012 de Varlık Sensörü üretimine başladık. Bugün gelinen noktada yurtdışından DİTA markası olarak ithal ettiğimiz ürünlerin yanı sıra kendi üretimimiz olan DLEX-USSAK markası ile Türkiye'nin önde gelen birçok projesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ürünlerimiz kullanılmaktadır. Her bir ürünümüzün CE belgesi - 5 yıl garanti kapsamında olması da sektörde güvenilir ve bilinir olmamızı sağlamaktadır.

Sektörde ne yazık ki Varlık-Hareket Sensörlerinin çalışma prensibi hakkında çok az şey bilinmesine rağmen ilgili kişiler tarafından yanlış bilgiler aktarılması sonucunda birçok insanımızın koridorlar, Islak hacimler(Lavabolar), Kapalı otoparklar, Merdiven boşlukları, Cafe/Benzinlik WC kabinleri gibi alanlarda karanlıkta kalmalarına sebebiyet verilerek mağduriyetler yaşanmaktadır.

Bu mağduriyetlerin çoğu iyi algılamayan marka tercihleri ve Kızılötesi/PIR ile Mikrodalga/Radarın genellikle yanlış yerde kullanılmasından kaynaklıdır.

VARLIK ve HAREKET sensörü arasındaki farkı basit bir araba örneği üzerinden anlatalım.

BMW 520d ile BMW 540d arasındaki fark nasıl ise hareket ve varlık sensörü arasındaki farkta aynı şekildedir.

Varlık Sensörü de Hareket Sensörü de hareketi algılar. Aralarındaki fark Hareket Sensörü daha büyük hareketleri daha zayıf algılarken Varlık Sensörü daha küçük hareketleri daha hassas bir şekilde algılamaktadır. Varlık Sensörünün konvansiyonelde üç farklı çeşidi vardır ve az önce anlatılan bu durum teknoloji fark etmeksizin Kızılötesi/PIR, Radar/Mikrodalga veya Ultrasonik teknolojilerinde de geçerlidir. Bu demek oluyor ki Kızılötesi/PIR ve Radar/Mikrodalga teknolojisi ile çalışan hem Varlık Sensörleri hem de Hareket Sensörleri mevcuttur.

Kızılötesi / PIR: Ortam ısısı ile kızılötesi dalgaları kıyaslar ve anahtarlama noktaları hareket ile kesildiğinde devreyi açar. (Türkiye'de ve Avrupa'da yaygın)

Mikrodalga / Radar: Gönderilen Mikrodalga sinyallerin geri yansıma süresi gözetlenir ve oluşacak hareket yansıma süresinde fark yaratarak devrenin açılmasını sağlar.

(Türkiye'de ve Avrupa'da yaygın)

Ultrasonik / US: Ses dalgası bir objeye çarptığında, obje tarafından yansıtılır ve bu şekilde ultrasonik sensöre geri döner. (Amerika'da yaygın)

BMW 520d ve BMW 540d' de dizel ile çalışır. 540d daha yüksek performansa sahip olduğu için dizel yakıta gerek duymadan çalışamayacağı gibi Varlık Sensöründen de çok daha hassas algılama yaptığı için hareketi algılamadan insanı veya nesneyi algılaması beklenemez. Aydınlatma Sensörleri her durumda mutlaka hareket görmek ister. Burada anlaşılması gereken Varlık Sensörlerinin Hareket Sensörlerine göre çok daha hassas olması ve daha küçük hareketleri algılayabilmesi fakat mağduriyet oluşmaması (karanlıkta kalınmaması) adına nerede kullanılacağı mutlaka tespit edilip ona göre doğru algılama mesafesini ve hassas algılama yapabilen Varlık Sensörünün belirlenmesini sağlamaktır.

TAYFUN DİLEK / KURUCU ORTAK

DLEX ELEKTRONİK A.Ş.