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Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Diyarbakır AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri!

Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Diyarbakır AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri!

Diyarbakır milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri! haberimizde...

SEÇİLEN DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ

YSP Milletvekilleri

Berdan Öztürk

Halide Türkoğlu

Osman Cengiz Çandar

Adalet Kaya

Serhat Eren

Sevilay Çelenk Özen

Mehmet Kamaç

Ceylan Akça Cupolo

AK Parti Milletvekilleri

Mehmet Galip Ensarioğlu

Mehmet Sait Yaz

Suna Kepolu Ataman

CHP Milletvekilleri

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

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