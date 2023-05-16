Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Diyarbakır AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri!
Diyarbakır milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Diyarbakır milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem AK Parti, YSP, CHP milletvekilleri! haberimizde...
SEÇİLEN DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ
YSP Milletvekilleri
Berdan Öztürk
Halide Türkoğlu
Osman Cengiz Çandar
Adalet Kaya
Serhat Eren
Sevilay Çelenk Özen
Mehmet Kamaç
Ceylan Akça Cupolo
AK Parti Milletvekilleri
Mehmet Galip Ensarioğlu
Mehmet Sait Yaz
Suna Kepolu Ataman
CHP Milletvekilleri
Mustafa Sezgin Tanrıkulu