Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Dinamo maçı 11'i!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler! Dinamo Zagreb - Fenerbahçemaç kadrosu 11'ler belli oluyor! Dinamo Zagreb - Fenerbahçemaçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Dinamo Zagreb - Fenerbahçeilk 11'ler açıklanıyor. Dinamo Zagreb - Fenerbahçemuhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek. UEFA Avrupa Ligi heyecanını canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, bu karşılaşmayı TRT 1 aracılığıyla ekran başında takip edebilir. Ayrıca, mobil cihazlardan da TRT'nin online yayın platformu üzerinden maç izlenebilecek.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Her iki takım da grup aşamasında kritik puanlar kazanmak istiyor ve bu tarih, taraftarlar tarafından heyecanla beklendi. 24 Eylül, Avrupa futbol takviminde önemli bir gün olacak ve özellikle Fenerbahçe taraftarları için büyük bir sınav anlamı taşıyor.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç, TSİ 22:00'de başlayacak. Bu saat dilimi, hem Türkiye hem de Avrupa futbol takipçileri için ideal bir vakit olarak öne çıkıyor. Maçın hakemi, Fransız Jerome Brisard olacak ve maçın adil bir şekilde yönetilmesi bekleniyor. Maç öncesi her iki takımın hazırlıkları tamamlanmış durumda ve sahada yüksek tempolu bir mücadele bekleniyor.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadyumu'nda oynanacak. Maksimir Stadyumu, Avrupa futbolunda köklü bir geçmişe sahip ve yüksek kapasiteli tribünleri ile biliniyor. Bu stadyumda Dinamo Zagreb, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe karşısında üstün bir performans sergilemeyi planlıyor.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Her iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

DİNAMO ZAGREB MUHTEMEL 11

Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Asensio, Szymanski, Kerem, En Nesyri.