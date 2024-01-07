Devrim Özkan ve Torreira ayrıldı mı? Devrim Özkan ve Torreira neden ayrıldı, sebebi ne?

Devrim Özkan ve Torreira ayrıldı mı? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen iddiaların ardından birçok kullanıcı tarafından sosyal medya ve arama motorları üzerinde araştırılmakta. Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Peki, Devrim Özkan ve Torreira ayrıldı mı? Devrim Özkan ve Torreira neden ayrıldı, sebebi ne?

DEVRİM ÖZKAN VE TORREİRA AYRILDI MI?

Torreira, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşıyordu. Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yaptı. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Devrim Özkan'ın, "Sensin benim hediyem" notuyla paylaştığı fotoğrafa, Torreira da "Kalbim Ege'de kaldı" paylaşımıyla yanıt vermişti. Birkaç gün önce birbirine sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yarattı. Hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı. Buna göre Devrim Özkan ve Torreira'nın ayıldığı düşünülüyor fakat bu konuda yapılmış bir açıklama bulunmuyor.