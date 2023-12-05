Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısının iptal edilmesi kulisleri salladı. Kulisler Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı, merak edildi.

Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta Salı günü 10.45'te yaptığı grup konuşmasını yapmaması kulisleri hareketlendirdi. Bazı kaynaklar Bahçeli'nin rahatsız olduğunu belirtse de Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı merak edildi.

DEVLET BAHÇELİ HASTA MI?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta salı günleri grup toplantısı düzenliyordu. Her salı saat 10.45'te gerçekleştirilen toplantının bugün yapılmaması sonrası "Bahçeli hasta mı?" dedikodularını gündeme getirdi.

Kulislerde Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken MHP'ye yakın kaynaklar iptal sebebinin, önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri hazırlıkları olduğunu söyledi. Bakanlıkların yaklaşık 1 ay süren Bütçe Komisyonu sunumlarının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. Bunun üzerine 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.