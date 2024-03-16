DEVA Partisi Haliliye adayıHidayet Hülagü kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Haliliye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Haliliye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Haliliye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Hidayet Hülagü kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HİDAYET HÜLAGÜ KİMDİR?

Hidayet Hülagü, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Haliliye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HALİLİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Haliliye adayı belli oldu. DEVA Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Hidayet Hülagü oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.