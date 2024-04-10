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Depremzede vatandaşlar konteyner camide bayram namazlarını kıldılar

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Depremzede vatandaşlar konteyner camide bayram namazlarını kıldılar

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da afetzede vatandaşlar, bayram namazlarını konteyner camide kıldılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce konut yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin üzerinden geçen 14 ay geçmesine rağmen depremin etkisi Hatay'da hissedilmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren konteyner ve betonerme camileri doldurmaya başladılar. Antakya ilçesi Aladdin Mahallesi'nde bulunan konteyner camide de cemaat caminin dışına taştı. Konteyner camide, vatandaşlar bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Deprem Genel Yaşam Güncel Haberler

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