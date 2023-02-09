Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar! Firmanın açıklaması da olay kadar vahim Genel Haberleri Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. Müteahhit firma yetkilisi yaptığı açıklamada "Biz binamızdan eminiz" ifadelerine yer verdi. İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler Türkiye'nin dikkatini çekti. "BİZ BİNAMIZDAN EMİNİZ" Müteahhit firma yetkilisi, "İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz" dedi YAPILAN İNCELEMEDEN SONRA AÇILDI Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina öğleden sonra Çevre Şehircilik ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra açıldı. Binalarda geniş kaplı analiz yapılacağı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Kahramanmaraş Kaymakamlık Adana 3. Sayfa Genel Güncel Haberler

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