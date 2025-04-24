İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı

Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı

Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da büyük paniğe neden olan depremler sonrası Maltepe'de bir konut ilanının fiyatı 3.400.000 TL'den 2.850.000 TL'ye düştü. İstanbul Silivri'de ise temeli atılmış bir villanın fiyatı deprem olduktan sonra 4.750.000 TL'den 5.250.000 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da art arda yaşanan depremler, gayrimenkul piyasasını da etkilemeye başladı. Maltepe'deki bir satılık daire ilanında gözle görülür fiyat düşüşü dikkat çekti.

550 BİN TL İNDİRİME GİTTİ

24 Mart 2025 tarihinde 3.400.000 TL olarak listelenen dairenin satış fiyatı, 23 Nisan 2025 itibarıyla 2.850.000 TL'ye geriledi. Kısa sürede 550 bin TL'lik indirimin yapılması, bölgedeki konut sahiplerinin ve yatırımcıların deprem sonrası oluşan algıya karşı pozisyon aldığı yorumlarına neden oldu.

VİLLANIN FİYATI İSE 500 BİN TL YÜKSELTİLDİ

İstanbul Silivri'de temeli atılmış bir villanın fiyatı ise deprem olduktan sonra 4.750.000 TL'den 5.250.000 TL'ye yükseltildi. İlanı görenler "Bizim milletimizin hastalığı fırsatçılık" demekten kendini alamadı.

İşte sosyal medyada gündem olan o ilanlar;

Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Emlak
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıYarasamemed:

İşte bu yüzden ülkemiz gelişmiyor...

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Kurt:

Ahlak yoksa paran olsa ne olacak

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

ORMAN KANUNUNA GÖRE YÖNETİLEN ÜLKE NE BEKLİYORSUN, HER TÜRLÜ HIRSIZLIK TALAN RANT...YİNE GİT MEEE MEEE MEEE OY AT

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Artık dicek bişey bulamıyo insan

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Ne nizam var ne adalet !! Herkes istediği gibi at koşturursa, kimse devletten ve adaletten korkmazsa bunların yaşanması çok doğal. Allah korkusu zaten kalmamış.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

ceza ceza ceza

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf yusuf:

İstediklerini yapsınlar, ev almak akıl kârı değil şu ortamda kiraya çık parayı yatırım araçlarında tut döviz altın vadeli ve fon gibi araçlara böl riski min. İndir. Ev satanlar müteahitler düşünsün. Fiyatlar hiç akıllıca değil ve hadi sattım hemen diyemeceğin bir betona para baplamanın anlamı yok. Kaçmak zorunda kalacağımız bir an olsa evide sırtına yükleyip gidemeyiz sonuçta.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Gücü pazarcilara yetiyor sadece yazın cezayı da görelim

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıQuake Damage:

o villanın fiyatı zararına düşünce tazmin ediyor musunuz da fiyatı artınca eleştiriyorsunuz? Adam zarar da etse kar da etse bir başına.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Baba:

bu milletten birşey olmaz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.