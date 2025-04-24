Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İstanbul'da art arda yaşanan depremler, gayrimenkul piyasasını da etkilemeye başladı. Maltepe'deki bir satılık daire ilanında gözle görülür fiyat düşüşü dikkat çekti.

550 BİN TL İNDİRİME GİTTİ

24 Mart 2025 tarihinde 3.400.000 TL olarak listelenen dairenin satış fiyatı, 23 Nisan 2025 itibarıyla 2.850.000 TL'ye geriledi. Kısa sürede 550 bin TL'lik indirimin yapılması, bölgedeki konut sahiplerinin ve yatırımcıların deprem sonrası oluşan algıya karşı pozisyon aldığı yorumlarına neden oldu.

VİLLANIN FİYATI İSE 500 BİN TL YÜKSELTİLDİ

İstanbul Silivri'de temeli atılmış bir villanın fiyatı ise deprem olduktan sonra 4.750.000 TL'den 5.250.000 TL'ye yükseltildi. İlanı görenler "Bizim milletimizin hastalığı fırsatçılık" demekten kendini alamadı.

İşte sosyal medyada gündem olan o ilanlar;