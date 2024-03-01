DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de belirli dönemlerde korkutucu depremler yaşandı. Geçirdiğimiz büyük depremlerde verdiğimiz sayısız can ile deprem felaketi Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Her sarsıntıda yürekler hoplarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakından takip ediliyor. Son haber ise Ağrı'dan. Ağrı'da deprem mi oldu? Ağrı'daki depremin büyüklüğü kaç? İşte detaylar…

AĞRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bir sarsıntıyı daha bildirdi. AFAD'ın verilerine göre Ağrı'nın Diyadin ilçesi sallandı. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.9 ve derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem saat 04.45 sularında yaşandı.