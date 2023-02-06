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Deprem duası oku! Doğal afetlerde depremlerde okunacak deprem duası okunuşu ve yazılışı!

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Deprem duası oku! Doğal afetlerde depremlerde okunacak deprem duası okunuşu ve yazılışı!

Deprem ve doğal afetler sonrası vatandaşlar manevi dünyalarına dönmek ve Yüce yaradandan yardım dilemek için Deprem duası oku! Doğal afetlerde depremlerde okunacak deprem duasını merak ediyor. İŞte Deprem duası oku! Doğal afetlerde depremlerde okunacak deprem duası!

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Deprem duası ve doğal afetlerde okunacak dualarhem doğal afet dönemlerinde hem de normal zamanlarda vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Deprem duası oku! Doğal afetlerde depremlerde okunacak deprem duası okunuşu ve yazılışı!

DEPREM DUASI

Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın deprem duası paylaşımı şu şekilde:

Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü bi azamatike en uğtâle min tahtî

Allahım! önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek musibetlerden beni koru! Yere batırılarak helak olmaktan sana sığınırım.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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