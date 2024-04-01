YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Denizli'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Denizli Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Denizli Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %48.12 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu belediye başkanı seçildi. Peki, Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir?

DENİZLİ'DE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Denizli Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu %48.12 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Denizli 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Denizli'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları!

2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DENİZLİ'DE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Denizli Belediye Başkanı CHP'nin adayı %48.12 oy alarak Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Denizli'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi yüzde kaç oy aldı? Ali Babacan'ın partisinin sandık notu kaç? CHP hangi illeri aldı, CHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? 2024 yeni belediye başkanları kimler? 81 ilde belediye başkanlığı kazanan isimler hangileri? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Denizli'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları! AK Parti hangi illeri aldı, AK Parti kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? 2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? YRP hangi illeri aldı, Yeniden Refah kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Trabzon'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Trabzon Yerel Seçim sonuçları! MHP hangi illeri aldı, MHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? Arda Güler Bayern Münih'e mi gidiyor? TRANSFERDE SON DURUM! Real Madrid'den ayrılabilir Fenerbahçe olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta? Seçim sonuçları sonrası dolar ne olur? DOLAR YORUM! Seçimden sonra kur seviyesi beklentisi! 2024 yerel seçime katılım oranı kaç oldu? 2024 seçiminde kaç kişi oy kullandı? Rüyada kovalanmak ne demek, ne anlama gelir? Rüyada biri tarafından kovalanmak, köpek tarafından kovalanmak, rüyada kaçmak nedir? Rüyada düşmek, yüksekten düşmek, rüyada yüzüstü düşmek, rüyada sırtüstü düşmek nedir? Rüyada yüksekten düşmekten kurtulmak ne demek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title