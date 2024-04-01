Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Denizli'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Denizli Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Denizli Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %48.12 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu belediye başkanı seçildi. Peki, Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir?

DENİZLİ'DE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Denizli Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu %48.12 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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DENİZLİ'DE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Denizli Belediye Başkanı CHP'nin adayı %48.12 oy alarak Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.