DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Erciş Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Baran Bilici kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir?
Dem Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir?
DEM PARTİ VAN ERCİŞ ADAYI BARAN BİLİCİ KİMDİR?
Baran Bilici 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz