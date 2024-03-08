DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir?

Dem Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Karşıyaka Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir?

DEM PARTİ İZMİR KARŞIYAKA ADAYI MENFİ YILMAZ KİMDİR?

Menfi Yılmaz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR KARŞIYAKA ADAYI OYA KIZILKAYA ZEYREK KİMDİR?

Oya Kızılkaya Zeyrek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz