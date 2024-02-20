EM Parti'nin İBB adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin yer aldığı aday listesinin, İl Seçim Kurulu'na geç teslim edildiği için kabul edilmediği iddia edildi. Dem Parti'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken, DEM'in İstanbul'da seçimlere giremeyeceği tartışılmaya başlandı. DEM Parti İstanbul adayı çekildi mi, seçime giremeyecek mi?

DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI SEÇİME GİREMEYECEK Mİ?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Dem Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği ifade ediliyor. Dem Parti'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." denildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Yolda bir kez olduğundan dolayı gecikme oldu, 17.00'a 5 kala başvuru yapıldı ama seçim kurulu başkanı kabul etmedi" ise açıklamasında bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat ise, " 1 dakikalık bir zamanla geç geliyorlar. Ama evraklar veriliyor, kayda evraklar da giriliyor. Sadece bazı evraklarda eksiklik olduğunu dillendiriyor, yetki belgesi ile ilgili bir sorun oluşuyor" dedi. Tartışmalara son noktayı ise İl Seçim Kurulu noktayı koyarak, DEM Parti'nin İstanbul'da seçime gireceğini belirtti.

LİSTENİN TESLİMİNDE "GEÇ KALINDI" İDDİASI

YSK'nın siyasi partilere yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün 17.00'de sona erdi. DEM Parti'nin İstanbul'a ilişkin başvurularını saat 17.00 sonrasında yaptığı ve geç başvuruda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası ise siyaset kulislerini hareketlendirdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlanarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadelerine yer verildi.

PARTİ SÖZCÜSÜ: BAŞVURUMUZU YAPTIK, SORUN YOK

İddialar sonrası DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da iddiaları yalanlayarak, "Başvurumuzu yaptık, sorun yok." açıklamasını yaptı.

SEZAİ TEMELLİ: 17.00'A 5 KALA BAŞVURU YAPTIK, SEÇİM KURULU BAŞKANI KABUL ETMEDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Yolda bir kez olduğundan dolayı gecikme oldu, 17.00'a 5 kala başvuru yapıldı ama seçim kurulu başkanı kabul etmedi" açıklamasında bulundu.

CELAL FIRAT: 1 DAKİKALIK GECİKME OLDU

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat ise, "Bizim yetkili arkadaşlar YSK'ya gidiyorlar, evrakları teslim ettiklerinde bazı evrakların eksik olduğunu dillendiriyorlar. Bunlar evrakları tamamlamaya gidip geri geldiklerinde 1 dakikalık bir zamanla geç geliyorlar. Ama evraklar veriliyor, kayda evraklar da giriliyor. Sadece bazı evraklarda eksiklik olduğunu dillendiriyor, yetki belgesi ile ilgili bir sorun oluşuyor" dedi.

İL SEÇİM KURULU TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU, DEM PARTİ İSTANBUL'DA SEÇİME GİRİYOR

İstanbul İl Seçim Kurulu, DEM Parti'ye İstanbul'da seçimlere girebileceğine dair tutanağı teslim etti. Tutanakta başvurunun 16.55'te yapıldığı, 17.14'te incelemenin tamamlandığı açıklandı.

DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYLARI

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylarını, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski İzmir Milletvekili Murat Çepni olarak belirlemişti. Eşbaşkanlık sistemi uygulayan DEM Parti'nin seçim pusulasında yer alan adayı ise Meral Danış Beştaş olacak.