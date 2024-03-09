DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Döşemealtı Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir?
Dem Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA DÖŞEMEALTI ADAYI CAVİT DAĞ KİMDİR?
Cavit Dağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz