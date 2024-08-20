Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu?

Sarı-kırmızılılarda bazı oyuncular hastalığı ve cezalı olduğu gerekçesiyle maç Young Boys kadrosunda yer almadı. Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu?

DAVİNSON SANCHEZ NEDEN YOK, SAKAT MI?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine hareket eden sarı-kırmızılı kafile, oradan karayolu maçın yapılacağı Bern'e geçecek.

Havalimanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, kendilerinin yanı sıra Avrupa kupalarında eleme oynayan Beşiktaş ve Trabzonspor'un da İsviçre takımlarıyla eşleştiğini hatırlatarak, "Kaderin bir cilvesi. Bu eleme turlarında üç temsilcimiz İsviçre takımlarıyla oynuyor. Açılışı biz yapıyoruz. İnşallah oradan ikinci maç için umutlu ve burada da turu geçmemize destek olacak bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Young Boys'un sezona iyi başlayamadığının hatırlatılması üzerine Ergün, "Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için şampiyon takımların olduğu bir yoldan devam ediyoruz. İsviçre önemli bir futbol ekolü. Avrupa ve dünya şampiyonalarında her zaman mevcut. Young Boys'un stadının zemini sentetik. Sezona her ne kadar iyi başlamamış görünseler de geçen sezonun şampiyonu. Tehlikeli oyuncuları olan, ciddi bir futbol ekolü. Çok ciddiye alıp, hata yapmadan alabileceğimiz en iyi sonuçla ikinci maça umutlarımızı taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımlarından biriyiz. Sadece ülkemizin temsilcisi olarak değil, Avrupa çapında da sürekli Şampiyonlar Ligi'nde var olan bir kulübüz. Yeni bir format var. Sekiz ayrı takımla, sekiz ayrı müsabaka oynanacak. Ocak ayının sonuna kadar sürecek. Farklı umutlar var. Çok büyük ve aynı seviyede takımlar olacak. Bu bize heyecan veriyor. Finansal açıdan da Şampiyonlar Ligi'nin getirileri çok yüksek. Hem finansal açıdan bu getirileri yakalamak hem de manevi anlamda taraftarımızı tatmin edecek bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

KAAN'IN CEZASI, SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY'IN KADROSU

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

GALATASARAY'IN YOUNG BOYS MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı Kaan Ayhan ve gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Barış Alper ile ilgili kulüpten, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek." açıklaması yapıldı.

Transfer görüşmeleri yaptığı için Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymek istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için Konyaspor mücadelesinde son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn, İsviçre'ye götürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

TÜM EKSİKLER:

Kaan Ayhan (cezalı)

Davinson Sanchez (sakat)

Barış Alper Yılmaz (hasta)