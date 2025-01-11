Dar gelirliler için yapılacak konutların detayları belli oluyor

Türkiye'de konut talebi, evlilikler, boşanmalar, göçler ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları gibi pek çok etken nedeniyle sürekli artış gösteriyor. Uzmanlar, yıllık yaklaşık 800 bin konut ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Ancak arz-talep dengesizliği, konut fiyatlarını ve kiraları artırıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın düşük maliyetle konut üretmek için hazırlık yaptığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hayat pahalılığının en büyük nedeninin kiralar olduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından gözler,yapılacak dar gelirliler için yapılacak konutların şartlarına çevrildi.

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Proje kapsamında ev sahibi olabilmek için:

Hane gelirinin 45 bin lirayı aşmaması,

Çekirdek aile üyelerinin üzerine başka bir konutun bulunmaması,

En az 18 yaşında olunması gibi şartlar aranıyor.

Yapılacak konutların genellikle 2+1 ve 3+1 formatında olması bekleniyor. Proje kapsamında, 240 ay vadeli ödeme planı, %10 peşinat ve belirli gelir kriterleri gibi şartların uygulanması planlanıyor.

ÖDEME PLANLARI NASIL OLACAK?

45 bin lira gelirli bir aile için aylık taksitlerin 15-20 bin lira arasında olacağı öngörülüyor. TOKİ projelerinde olduğu gibi taksitler, memur maaşı artış oranına göre yıllık olarak güncellenebilir. Ancak TOKİ, artış oranlarını düşük tutmaya çalışıyor.

YAKLAŞIK 2 MİLYON KONUT AÇIĞI VAR

Uzmanlar, ilk evini alacaklara finansal destek sağlanmasının gerçekçi bir çözüm olduğunu belirtiyor. Söz konusu konut projelerinden faydalanma imkanı olan kişilerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Buna karşın yeni projelerin tamamlanmasının zaman alacağını belirterek, konut üretimindeki yavaşlama nedeniyle yaklaşık 1,5-2 milyon konutluk bir açık olduğunu vurguluyor.

Uzmanlara göre, uzun vadeli ödeme seçenekleri, gayrimenkul değerinin zamanla artması göz önünde bulundurulduğunda avantajlı bir tercih. Sektör uzmanlarının yorumlarında bugünkü düşük taksitlerle uzun vadede daha az yük hissedileceği düşünülüyor. Artan talebin 3-5 yıl içinde karşılanabileceği, faiz oranlarının düşmesi ve özel sektörün de projelere dahil edilmesiyle konut üretiminin hızlanacağı belirtiliyor. Taksitler ödenmese bile konutun zamanla değer kazanacağı ifade ediliyor.

MÜTEAHHİTLER DE PROJEYE DAHİL EDİLEBİLİR

Devletin sosyal konut projeleriyle konut sorununu çözmeye çalıştığına dikkat çeken sektör uzmanları, yeni projelerin, vatandaşın uygun fiyatlı barınma ihtiyacına çözüm sunacağına dikkati çekiyor. Sosyal konut projelerinin özellikle gelişmekte olan bölgelerde ve şehrin dış çeperlerinde gerçekleştirilmesinin uygun olacağını düşünüyor. Bu projelerin, barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra şehirlerde dengeli bir büyüme sağlaması bekleniyor.

TOKİ'nin yanı sıra, mevcut müteahhitlerin de projelerde etkin rol alması bekleniyor. Özel sektörün desteklenmesi ve devletin arsa stoklarıyla iş birliği yapması, konut üretimini hızlandırabilir.