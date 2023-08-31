CUMHURİYET 100. YIL MARŞI SÖZLERİ! 100. yıl marşını kim yazdı, bestecisi kim? İşte, 100. YIL MARŞ DİNLE!
Gündem Haberleri
Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında bestelenen marşın sözleri ve bestecisi merak konusu oldu. İşte, Cumhuriyet'in 100. yıl marşının sözleri, yazarı ve bestecisi hakkında tüm detaylar...
Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında tanıtıldı. Büyük ilgi uyandıran 100. yıl marşının sözleri araştırılmaya başlandı. Kısa sürede en çok aratılan konular arasına girdi. 100.yıl marşını kim yazdı, bestecisi kim merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marşın detaylarını araştırılmaktadır. Peki, 100. yıl marşını kim yazdı, bestecisi kim? İşte, Cumhuriyet 100.yıl marş sözleri!
100. YIL MARŞINI KİM YAZDI?
Marşın söz ve bestesinin İlker Kömürcü'ye, düzenlemesinin Yusuf Yalçın'a ait olduğu açıklandı. İkinci ve üçüncü olan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren eserlerin söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim etti.
CUMHURİYET 100. YIL MARŞI SÖZLERİ!
Parlayan yıldızı Anadolu'nun
Çağlayan sel gibi şanlı ulusun
Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı
Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun
Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim
Tarihe sığmayan destanlar bizim
Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda
Kalplere kazınmış bu vatan bizim
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz
Özgürlük tutkusu damarlarımda
Çelikten her nefer semalarımda
Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize
Tek yürek bu millet en zor anında
Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden
Denizler köpürse taşsa dağlardan
Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz
Kahraman yarattı Türkü yaratan
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz