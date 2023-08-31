CUMHURİYET 100. YIL MARŞI SÖZLERİ! 100. yıl marşını kim yazdı, bestecisi kim? İşte, 100. YIL MARŞ DİNLE!

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında bestelenen marşın sözleri ve bestecisi merak konusu oldu. İşte, Cumhuriyet'in 100. yıl marşının sözleri, yazarı ve bestecisi hakkında tüm detaylar...

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında tanıtıldı. Büyük ilgi uyandıran 100. yıl marşının sözleri araştırılmaya başlandı. Kısa sürede en çok aratılan konular arasına girdi. 100.yıl marşını kim yazdı, bestecisi kim merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marşın detaylarını araştırılmaktadır. Peki, 100. yıl marşını kim yazdı, bestecisi kim? İşte, Cumhuriyet 100.yıl marş sözleri!

100. YIL MARŞINI KİM YAZDI?

Marşın söz ve bestesinin İlker Kömürcü'ye, düzenlemesinin Yusuf Yalçın'a ait olduğu açıklandı. İkinci ve üçüncü olan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren eserlerin söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim etti.

CUMHURİYET 100. YIL MARŞI SÖZLERİ!

Parlayan yıldızı Anadolu'nun

Çağlayan sel gibi şanlı ulusun

Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun

Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim

Tarihe sığmayan destanlar bizim

Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda

Kalplere kazınmış bu vatan bizim

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz

Özgürlük tutkusu damarlarımda

Çelikten her nefer semalarımda

Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize

Tek yürek bu millet en zor anında

Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden

Denizler köpürse taşsa dağlardan

Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz

Kahraman yarattı Türkü yaratan

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz