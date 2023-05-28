Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs (2.tur) 2023 seçim sonuçları Haberler.com'da! YSK'dan İl il seçim sonuçları, oy sayısı ve oy oranları

Genel seçimlerin ikinci turu, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmesi ve oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı 28 Mayıs (2.tur) 2023 seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Haberler.com/secim/ sayfasından takip edebileceğiniz seçim sonuçları detayları, il il seçim sonuçları, Erdoğan'ın oy sayısı ve Kılıçdaroğlu'nun oy sayısını sizler için derledik. Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? İşte, Haberler.com'dan son dakika gelişmeleri..

İl il seçim sonuçları, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy sayısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ve ikinci tur seçim sonuçlarına dair güncel haberleri sizler için derledik. 13. Cumhurbaşkanı kim oldu, sorusuna yanıt aranırken son dakika seçim haberleri haberler.com/secim/ sayfasında.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

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RECEP TAYYİP ERDOĞAN OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için İstanbul'da sandık başına gitti. Eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar'da oy kullanan Erdoğan gazetecilere kısa bir açıklama da yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU 2023 SEÇİM SONUÇLARI ÖNCESİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'daki Arjantin Okulu'nda oy kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara milletvekilleri eşlik etti.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

16.10 itibarıyla seçim sonuçları...

KATILIMIN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİASI DOĞRU MU?

2. tur için bugün sandık başına giden vatandaşlar bu kez seçime katılımın düşük olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı, "Katılım" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. 80 binin üzerinde tweet atılırken bazı kullanıcılar oy pusulasının küçük olmasından dolayı okullarda yoğunluk olmadığına dikkat çekti. Konuyla ilgili YSK'dan bir açıklama henüz gelmedi.