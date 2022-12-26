Cumhurbaşkanı EYT müjdesi nedir? EYT'lilere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkına ne dedi? Cumhurbaşkanı EYT açıklaması!

2022 yılının son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantıda birçok önemli konu ele alınırken milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi de ele alındı. Peki, Cumhurbaşkanı EYT müjdesi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkına ne dedi? EYT'lilere müjde! Cumhurbaşkanı EYT açıklaması!

Cumhurbaşkanı EYT açıklaması! 2022 yılının son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), memur ve emekli zammı, Erdoğan'ın açıklayacağı Karadeniz gazı müjdesi gibi konular görüşüldü. Peki, Cumhurbaşkanı EYT müjdesi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkına ne dedi? EYT'lilere müjde! Cumhurbaşkanı EYT açıklaması haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmanın yakında tamamlanacağını söyleyen Erdoğan, "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" dedi.

"ARZUMUZ YILBAŞINDAN ÖNCE ÇIKARMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT hakkında "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" değerlendirmesinde bulundu.

İLK ETAPTA 2 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT'nin aralık ayının sonunda tamamlanacağını işaret etmişti. Bilgin konuyla ilgili "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir, diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" demişti.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Yaş sınırıyla ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek" ifadelerini kullanmıştı.