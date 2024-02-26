Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Hafta boyunca törene davet edilip edilmediği tartışma konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı. Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık dökük" diye konuştu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMAMOĞLU İLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den buraya kadar bütün binalar yıkık dökük. Surlar yıkık dökük. Bunları da işte biz yapacağız. 7.3 kilometre yaya, 7.3 bisiklet, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6000 metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan ile 14 yaya ve 13 karayolu geçidi yer alıyor. Bugün hala kullandığımız pek çok eser, köprü, tren hattı, bina, kurum ve kuruluşun altında ecdadın imzası bulunuyor. Bizde vefa ve ihya anlayışı ile ecdada hürmette kusur etmiyoruz. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakanlara şükran borcumuzu başkaları gibi istiskal ederek değil, yadigarlarını ihya ederek ödüyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi vizyon projelerini de tek tek hayata biz geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz vardır. O da millete hizmetkarlıktır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış törenine katılıp katılmayacağı tartışma konusu olmuştu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un "Ben Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" sözlerine kendisine gelen davet emailini miting alanındaki ekrana yansıtarak yanıt veren İmamoğlu, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" demişti.