Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan cuma günü, cuma mesajlarıyla kutlanmaya devam ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma gününe özel sözler! Cuma mesajları! Haberimizde görebilir, yakınlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. İşte 16 Aralık cuma gününe özel mesajlar ve en güzel cuma sözleri…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İl il araştırılan Diyanet namaz vakitleri öğle ezanı saati için sorgulanıyor. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan cuma günü, cuma mesajlarıyla kutlanmaya devam ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma gününe özel sözler! Cuma mesajları! En güzel ve hayırlı cumalar mesajlar. Detaylar haberimizde...

EN GÜZEL CUMA NAMAZI MESAJLARI

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Allah'u Teala'yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah'ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah'ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız.

Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim.

Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah'ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü"minin kardeşine gıyabında ettiği dua" Hayırlı Cumalar.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA NAAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA SAATİ13:04

ANKARA CUMA VAKTİ12:49

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ13:12

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ12:39

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?13:04

ANTALYA CUMA KAÇTA?12:58

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA?12:50

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN?12.19

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA?12:58

MERSİNCUMA VAKTİ NE ZAMAN?12:42

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır.