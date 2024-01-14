14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizli spor - Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Çorum FK - Tuzlaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir?

ÇORUM FK - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Ocak 2024 tarihinde Çorum FK ile Tuzlaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor'u tercih eden izleyiciler, şifresiz olarak maçı takip edebilecekler. Ayrıca, Bein Sports Max 1'i tercih edenler ise şifreli olarak maçı izleyebilecekler.