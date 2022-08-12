Çorum'da gerçekleşen deprem insanlara kısa süreli bir panik yaşattı. Peki Çorum'da Ne zaman deprem oldu? kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Çorum'da yaşanan deprem saat kaç sularında gerçekleştiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çorum'da gerçekleşen deprem birçok kişiyi tedirgin etti. Peki Çorum'da Ne zaman deprem oldu? kaç büyüklüğünde deprem oldu?

ÇORUM'DA NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Çorum'da yaşanan depremin saati AFAD tarafından 12 Ağustos 2022 tarihinde saat 09:07:12 olarak belirlenmiştir. Bölgede yaşanan deprem paniği hala etkilerini sürdürmekte.

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Çorum'da yaşanan depremin büyüklüğü AFAD tarafından sağlanan verilere göre, 4.2 olduğu belirtiliyor.