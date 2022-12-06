Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Bülent karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Bülent kimdir? Çöp Adam Bülent gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Bülent kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çöp Adam Bülent karakteri hikayesi nedir? Çöp Adam Bülent'in hayatı! Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Bülent kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Bülent Yılmaz' karakterini kim canlandırıyor? Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM BÜLENT KİMDİR?

Çocukluğunda ve gençliğinde annesi tarafından şımartılmış ve el üstünde tutulmuş. Anne ve babasının arka arkaya vefat etmeleriyle, eğitimini tamamlayamadan beş parasız ortada kalmış.Hayatını kazanmak için çaba sarfetmeyi göze alamamış, bir işte dikiş tutturamamış, çalışmaktan utanıyor. Son derece bencil, vurdumduymaz bir adam. Zamanında sorumluluğunu hissetmediği Tamer'in, şimdi kendilerine bakmak zorunda olduğuna inanıyor.

ÇÖP ADAM BÜLENT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Bülent Yılmaz karakterini "Salih Kalyon" canlandırmaktadır.

SALİH KALYON KİMDİR?

Salih Kalyon (d. 2 Şubat 1946; Ağrı), Türk oyuncudur.

Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesinin Koldere köyündendir. Babası saatçilik yaptığı için Çaykara'dan Ağrı'ya gitmiştir ve bu yüzden orada doğmuştur. Daha sonra Sakarya'ya yerleşmişlerdir. Çocukluğu burada geçmiştir. İlk ve ortaokulu burada tamamlamıştır. Ortaöğrenim mezunu olan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu, BKM Oyuncuları gibi topluluklarda, sinema filmlerinde ve dizilerde oynamaktadır. Tolga Çevik'le birlikte Komedi Dükkanı adlı eğlence programında rol almış, daha sonra başka projeler nedeniyle bu programdan ayrılmıştır.

Tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında 20 yıl kadar çocuk oyunları yazmış, yönetmiş ve oynamıştır. Verdiği bir röportajda sinema filmlerinde fazla rol almaması hakkındaki bir soru üzerine "Ben 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladım, yani 44 yıl önce. Tiyatro oyuncusu olarak İstanbul'a geldiğim zaman, sinema yapma aşkıyla hep setlere gider, uzaktan çalışmaları izlerdim. Her izlediğimde de hâlime şükredip geri dönerdim. Setlere gittiğim zaman hayalini kurduğum sinemanın o sinema olmadığını gördüm çünkü." demiştir.