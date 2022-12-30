Çınarcık'ta deprem mi oldu? 30 Aralık Çınarcık deprem mi oldu? SON DAKİKA Çınarcık depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?

Deprem nerede oldu? Yalova'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Çınarcık'ta deprem mi oldu? 30 Aralık Çınarcık deprem mi oldu? Çınarcık depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Çınarcık'ta deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Çınarcık'ta deprem mi oldu? 30 Aralık Çınarcık deprem mi oldu? Çınarcık depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

ÇINARCIK'TA DEPREM Mİ OLDU?

Çınarcık'ta 30 Aralık günü öğlen saatlerinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık-Esenköy ilçeleri olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 3.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Derinlik ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem İstanbul'da da hissedilirken; büyük korku yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda yorum paylaştı.