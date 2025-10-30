Cihan Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi Cihan Aydın hangi takımı tutuyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'in dikkatle beklenen Galatasaray - Trabzon spor derbisinde düdüğü Cihan Aydın'ın çalacağı belirtildi. Peki, genç hakem Cihan Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray - Trabzon spor derbisinin hakemi Cihan Aydın hangi takımı tutuyor? İşte kariyerinden özel hayatına kadar merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY - TRABZONSPOR DERBİSİNİN HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, Türk futbolunun genç ve başarılı hakemlerinden biridir. 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 2025 itibarıyla 32 yaşında olan Aydın, kısa sürede Türkiye'nin üst klasman hakemleri arasına girmeyi başarmıştır.

Hakemlik kariyerine 2009 yılında amatör liglerde başlayan Aydın, disiplinli çalışması ve oyunu akışında bırakma tarzıyla dikkat çekmiştir. 2015'ten itibaren profesyonel liglerde görev almaya başlayan genç hakem, 2019'dan bu yana Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında dördüncü hakem ve orta hakem olarak sahaya çıkmaktadır. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 2022 sezonunda yaşamıştır.

Disiplinli yönetimi, sahadaki otoritesi ve oyun bilgisiyle kısa sürede futbol kamuoyunun ilgisini çeken Aydın, aynı zamanda akademik alanda da kendini geliştirmektedir.

CİHAN AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Genç yaşına rağmen üst düzey liglerde görev alması, onu Türkiye'nin en parlak hakem adaylarından biri yapmaktadır.

CİHAN AYDIN NERELİ?

Cihan Aydın, Bursa doğumludur. Bursa, Türkiye'nin spor kültürünün güçlü olduğu şehirlerinden biri olarak bilinir ve Aydın'ın bu şehirden gelmesi, onun disiplinli ve çalışkan karakterine katkıda bulunmuş olabilir.

CİHAN AYDIN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Sıkça merak edilen sorulardan biri de hakemlerin taraftarlık geçmişidir. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki hakemler, görev yaptıkları sürece tuttuğu takımı açıklayamaz. Bu nedenle Cihan Aydın'ın hangi takımı tuttuğuna dair resmi bir bilgi yoktur.

Medya ve sosyal platformlarda farklı iddialar ortaya atılsa da, Aydın bugüne kadar hiçbir kulüp beyanında bulunmamıştır. Hakemlik etiği gereği, genç hakemin saha içi objektifliği ve tarafsızlığı her zaman ön plandadır.

BAHİS SORUŞTURMASINDA CİHAN AYDIN'IN ADI GEÇİYOR MU?

TFF'nin son dönemde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bazı üst klasman hakemleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Ancak Cihan Aydın'ın adı bu soruşturmada geçmemektedir.

TFF kaynaklarına göre, Aydın hakkında herhangi bir disiplin soruşturması ya da etik ihlal dosyası bulunmamaktadır. Bu durum, genç hakemin "temiz ve güvenilir hakemler" arasında gösterilmesine olanak tanımaktadır.