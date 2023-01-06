Çiftçi kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL? 250 bin TL çiftçi kredisi geri ödeme ne kadar? (AYLIK-YILLIK) Çiftçi kredisi hesaplama!

Çiftçi destek kredisi kapsamında çiftçilere yüzde 9,75 yıllık faiz oranı ve 36 aya kadar vade süresi ile kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verileceği açıklandı. Peki, Çiftçi kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL? 250 bin TL çiftçi kredisi geri ödeme ne kadar? Çitçi kredisi hesaplama! İşte çiftçi destek kredisi detayları!

Çiftçi destek kredisi geri ödemesi ne kadar? Çiftçi destek kredisi kapsamında çiftçilere yüzde 9,75 yıllık faiz oranı ve 36 aya kadar vade süresi ile kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verileceği açıklandı. Peki, Çiftçi kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL?250 bin TL çiftçi kredisi geri ödeme ne kadar? Çitçi kredisi hesaplama! İşte detaylar...

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ

Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çiftçi Destek Kredisi'ne ilişkin "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" diyen Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERE KREDİ MÜJDESİ

İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'nin uygulamaya geçirileceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan, sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz" dedi.

ÇİFTÇİLERE NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

Krediye ilişkin detayları da veren Erdoğan, "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ MÜJDE TARIMSAL KOBİ KREDİSİ

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" dedi.