Çiftçi destek kredisi ne kadar, kaç TL? Çiftçilere ne kadar kredi verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çiftçilere verilecek olan krediler ile ilgili yapılan konuşmanın ardından Çiftçilere ne kadar kredi verilecek? Çiftçi destek kredisi ne kadar, kaç TL? soruları merak edildi. Detaylar haberimizde...

Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yeni müjdeler verdi. Merak edilenler arasında ise Çiftçilere ne kadar kredi verilecek? Çiftçi destek kredisi ne kadar, kaç TL? soruları yer aldı. İşte tüm merak edilenler...

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiftçi Destek Kredisi'ne ilişkin "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" diyen Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'nin uygulamaya geçirileceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan, sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz" dedi.

"KİŞİ BAŞINA 250 BİN LİRAYA KADAR VERİLECEK"

Krediye ilişkin detayları da vereen Erdoğan, "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" ifadelerini kullandı.