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CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi?

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CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? CHP milletvekili Ali Haydar Fırat, bir televizyon programında yaşananlar sonucu sinirlenerek canlı yayını terk etti. Fırat'ın bu durumu ve sinirlenme sebebi merak konusu oldu. Fırat X hesabından yaptığı açıklamada canlı yayını neden terk ettiğini açıkladı. İşte detaylar!

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, konuk olduğu bir canlı yayında ekrana yansıtılan 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki gösterdi. Stüdyoda ortamın bir anda gerilmesiyle Fırat, stüdyoyu terk etti. Peki, CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi?

ALİ HAYDAR FIRAT CANLI YAYINI NEDEN TERK ETTİ?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı Habertürk'te ekrana gelen 'Nedir Ne Değildir?' programında gergin anlar yaşandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, 'CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?' yazılı KJ'ye tepki göstererek kaldırılmasını istedi. Gerilimin artmasıyla Fırat, canlı yayını terk etti.

OLAY NE?

Fırat, CHP ve DEM Parti arasında bir işbirliği olmadığını söyledi ve "3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir işbirliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Fırat, yazının kaldırılmaması halinde yayını terk edeceğini söyledi. Moderatör Mehmet Akif Ersoy gerginleşen ortamı yatıştırmayı başarsa da bu durum çok uzun sürmedi. Gazeteci Nasuhi Güngör'ün, Ali Haydar Fırat'a, "Bize çerçeve, görüş dayatmak nedir?" sözleri üzerine konu tekrar alevlendi. Ali Haydar Fırat, sinirlenerek yayını terk etti.

ALİ HAYDAR FIRAT CANLI YYAIN SORNASINDA NE SÖYLEDİ?

Ali Haydar Fırat'ın X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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