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Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu?

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Çerkezköy'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Çerkezköy'de kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Çerkezköy'de deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu?

Çerkezköy'de deprem mi oldu ve Çerkezköy'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Çerkezköy'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÇERKEZKÖY'DE DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

ÇERKEZKÖY'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yaklaşık 9 kilometre derinlikte kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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