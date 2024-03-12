Cenk Şimşek kimdir? MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cenk Şimşek kimdir? MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek nereli? Detaylar haberimizdedir…

CENK ŞİMŞEK KİMDİR?

Cenk Şimşek, 1979 yılında Finike'de doğdu. Evli olan ve bir çocuk babası olan Şimşek, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Finike'de tamamladı. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) mezun oldu. Eşi öğretmen olan Şimşek, iş hayatına kendi kurduğu Şimşek Hotel'de adım attı ve 20 yıldır başarılı bir şekilde işletmeciliğini sürdürmektedir.

Cenk Şimşek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.