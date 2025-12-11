Çengelköy Cevizli Böreği Türkiye'ye Açılıyor: Patentli Lezzet 81 İle Ulaşıyor

Mikrofonumuzu Çengelköy'ün simge mekanlarından birine, patentli cevizli böreğin mutfağına, Çengelköy Börekçisi'ne Ferah Güneri Bircan ile çevirdik. Sorularımızı yanıtlayan Bülent Dilbağı, yaklaşık 10 yıl önce tescilledikleri bu özel lezzetin, sert hamurlu Anadolu böreklerinin aksine İstanbul damak tadına nasıl uyarlandığını detaylarıyla paylaştı.

Lezzet ve Sağlık Bir Arada: Cevizli Börek Nasıl Ortaya Çıktı?

Çengelköy'de 8-10 yıldır üretilen ve patenti kendilerine ait olan Çengelköy Cevizli Börek, geleneksel Anadolu böreğinin İstanbul damak tadına uyarlanmış hali olarak öne çıkıyor. Anadolu'da yapılan benzerlerinin İstanbul'daki damak tadına sert kaldığını, bu nedenle kendi ustalığıyla tarifi geliştirerek nihai halini oluşturduklarını dile getirdi.

Böreğin en büyük özelliği ise, tam buğday unu ve zeytinyağı kullanılarak yapılması olduğu belirtildi. Bu tercihin, diyabet hastaları ve sağlıklı beslenmeye dikkat edenler dahil geniş bir kitleye hitap ettiğini belirten usta, "Herkesin yiyebileceği bir börek diye sunuyoruz bu ürünü" dedi. Tam buğday ununun tok tutucu özelliğini ve zeytinyağının faydaları ile ürünün besleyici yönünü vurguladı.

Üzümlüden Soğanlıya Lezzet Yelpazesi

Ürünün sade cevizli, üzümlü-dutlu cevizli, cevizli peynirli gibi çeşitlerinin yanı sıra, son olarak cevizli kuru soğanlı çeşidinin de eklendiği belirtildi. Bu çeşidin lezzeti hakkında konuşan Bülent Dilbağı, kuru soğanın piyaz şeklinde doğranıp çiğden hamura eklendiğini ve fırında pişerken çıkan soğan suyunun peynire ve böreğe müthiş bir aroma verdiğini aktardı. Bu yeni çeşidin şu an en lezzetli bulduğu börek olduğunu söyledi.

Çengelköy Cevizli Börek, dondurulmuş olarak da satılıyor ve Migros'ta Türkiye'nin her yerinde bulunabiliyor. Ayrıca, markanın kendi internet sitesi ve şubelerinden de satın alınabiliyor.

Börekçiler Derneği Çatısı Altında Güç Birliği

Aynı zamanda sektördeki dağınıklığı gidermek ve mesleki standartları korumak adına kurulan Börekçiler Derneğinin kurucusu olan Bülent Dilbağı, meslektaşlarını bu çatı altında birleşmeye davet etti. Diğer börek üreticilerine "Rekabeti fiyat düşürerek değil, kaliteyi artırarak yapın" öğüdünü veren usta, malzemeden çalmadan, dürüst üretim yaparak ve birlik içinde hareket ederek sektörün itibarını hep birlikte daha yukarı taşıyabileceklerini vurguladı.

Edirne'den Hakkari'ye Lezzet Köprüsü

Dilbağı, asıl hedeflerinin bu patentli yerel lezzeti tüm Türkiye'ye ulaştırmak olduğunu belirtti. Bu amaçla gelişmiş bir soğuk zincir altyapısı kurduklarını belirten usta, böreklerin tazeliğini korumak için -40 derecede şoklama tekniğiyle dondurulduğunu açıkladı. Bu sayede lezzet ve doku kaybı yaşanmıyor. Usta, kurulan bu altyapı ile patentli böreklerin, ulusal market zincirleri ve internet üzerinden Türkiye'nin her noktasına ulaştığını ve evlerdeki fırınlarda pişirilerek taze şekilde tüketilebildiğini sözlerine ekledi.