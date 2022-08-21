Kanal D ekranlarnın sevilen dizisi Baht Oyunu'nda rol alan Cemre Baysel'in hayatı ve rol aldığı diziler merak ediliyor. Peki, Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi nedir?

Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel'in televizyon ekranlarındaki ilk işi 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı roldü. Peki, Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Oyuncu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel'in televizyon ekranlarındaki ilk işi 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı roldü.

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'ın karşısında başrolde yer aldı.

CEMRE BAYSEL'İN KARDEŞİ KİM?

Cemre Baysel'in Mithat Baysel adında bir kardeşi olduğu biliniyor.

CEMRE BAYSEL SEVGİLİSİ KİM?

Cemre Baysel, bir süredir Baht Oyunu dizisinden rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile birlikte.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2021 Baht Oyunu (Ada)

2020-2021 Sol Yanım (Biricik Ergün)

2020 Ramo (Fatoş)

2018-2019 Elimi Bırakma (Melis Çelen)

2017-2018 Payitaht Abdülhamid (Firuze)

2017 İsimsizler (Gülperi)

2015 Racon: Ailem İçin (Zeynep)

2014-2016 Yeşil Deniz (Gonca Makasçı)