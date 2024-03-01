Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin İzmir Belediye Başkan adayı ise Cemil Tugay oldu. Cemil Tugay kimdir? Cemil Tugay nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İzmir İnönü Lisesi'nde tamamlamış ve 1980'de ortaokul bölümünden, 1983'te ise lise bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tugay, Çorum ve Tire'de 4 yıl boyunca pratisyen hekimlik yapmıştır. 1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimi almış ve 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor unvanını almıştır. 1997 yılında ABD'de, Cleveland Clinic'te 1 yıl boyunca araştırmacı doktor olarak çalışmıştır. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başlamış ve bir süre sonra Alsancak'ta bulunan muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapatmıştır. Evli olan Cemil Tugay'ın, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 2 kız ve 1 erkek olmak üzere toplamda 3 çocuğu bulunmaktadır. Ayrıca, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilmektedir.