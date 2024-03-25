İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Cemil Sözen kimdir? İYİ Parti Çankırı Kargı Belediye Başkan adayı Cemil Sözen kimdir

İYİ PARTİ ÇANKIRI KARGI ADAYI KİM?

İYİ Parti Kargı Belediye Başkan Adayı Cemil Sözen oldu.

CEMİL SÖZEN KİMDİR?

"İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığına atanan Cemil Sözen'in özgeçmişi ise şu şekilde: "1960 yılında Çorum'un Kargı kazasında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kargı'da tamamladı. 1980 yılında Çankırı Sağlık Meslek Lisesinden sağlık memuru olarak mezun oldu. Adana – Bahçe Merkez Sağlık Ocağında ve Ankara Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesinde sağlık memuru olarak görev yaptı. 1988 yılında Ankara – Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünü bitirerek Tokat Sağlık Meslek Lisesine meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. 1989 yılında Niksar Sağlık Meslek Lisesini kurmak üzere kurucu müdür olarak Niksar'a görevlendirildi. 3 yıl Niksar Sağlık Meslek Lisesinde okul müdürü ve meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. 1992 yılında Kayseri Yüzbaşıoğlu Sağlık Eğitim Enstitüsüne enstitü müdürü olarak atandı. 1997 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde lisansını tamamladı. 1998 yılında bir kısım sağlık meslek liseleri ile birlikte sağlık eğitim enstitülerinin de kapatılması – üniversitelere devredilmesi – üzerine kendi isteği ile Çorum Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesine tıbbi teknolog (sağlık eğitimcisi) olarak tayin edildi. 2000 yılında Hitit Üniversitesi Çorum Sağlık Yüksek Okulunun açmış olduğu sınavı kazanarak öğretim görevlisi olarak bu kuruma geçti. 2013 yılında bu kurumdan öğretim görevlisi olarak emekli oldu. İngilizce öğretimi için Malta ve Amerikan'ın Wisconsin Eyaletinde bulundu. Cemil Sözen'in "İlkyardım" "Sağlık Eğitimi" ve "Sağlık Yönetimi" olarak yayımlanmış ders kitapları bulunmaktadır.Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir."

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çÇANKIRIsı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.