Cem Adrian – Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian & Sena Şener – Yine mi Yolculuk şarkı sözleri!
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Yine mi Yolculuk şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian – Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian & Sena Şener – Yine mi Yolculuk şarkı sözleri!
Yine mi Yolculuk sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Cem Adrian – Yine mi Yolculuk sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian – Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian & Sena Şener – Yine mi Yolculuk şarkı sözleri!
CEM ADRİAN – YİNE Mİ YOLCULUK SÖZLERİ
Artık görmediğin o yerdeyim
Sessiz, duymadığın bi' şarkı
Artık yazmadığın bi' sözdeyim
Hiç ardına bakmayan bir yolcu (Yolcu)
Değmedi ellerin, değmedi kalbime
Değmedi karanlıkta uzattığım o ellerime
Açmadı güneşin (Açmadı, açmadı güneşin), doğmadı pencereme
Hep yanlış zamanda, yanlış biriyle, yanlış nedenlerle
Yine mi yolculuk?
Nereye yolculuk?
Yine mi yolculuk?
Nereye yolculuk?
Yine mi yolculuk?
Artık görmediğin o yerdeyim
Sessiz, duymadığın bi' şarkı
Artık yazmadığın bi' sözd?yim
Hiç ardına bakmayan bir yolcu
Değmedi ell?rin, değmedi kalbime
Değmedi karanlıkta uzattığım o ellerime
Açmadı güneşin, doğmadı pencereme
Hep yanlış zamanda, yanlış biriyle, yanlış nedenlerle
Yine mi yolculuk?
Nereye yolculuk?
Yine mi yolculuk?
Nereye yolculuk?
Yine mi yolculuk?
Nereye yolculuk?
Yine mi yolculuk?
Nereye yolculuk?
Yine mi yolculuk?