Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Yine mi Yolculuk şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian – Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian & Sena Şener – Yine mi Yolculuk şarkı sözleri!

Yine mi Yolculuk sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Cem Adrian – Yine mi Yolculuk sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian – Yine mi Yolculuk sözleri! Cem Adrian & Sena Şener – Yine mi Yolculuk şarkı sözleri!

CEM ADRİAN – YİNE Mİ YOLCULUK SÖZLERİ

Artık görmediğin o yerdeyim

Sessiz, duymadığın bi' şarkı

Artık yazmadığın bi' sözdeyim

Hiç ardına bakmayan bir yolcu (Yolcu)

Değmedi ellerin, değmedi kalbime

Değmedi karanlıkta uzattığım o ellerime

Açmadı güneşin (Açmadı, açmadı güneşin), doğmadı pencereme

Hep yanlış zamanda, yanlış biriyle, yanlış nedenlerle

Yine mi yolculuk?

Nereye yolculuk?

Yine mi yolculuk?

Nereye yolculuk?

Yine mi yolculuk?

Artık görmediğin o yerdeyim

Sessiz, duymadığın bi' şarkı

Artık yazmadığın bi' sözd?yim

Hiç ardına bakmayan bir yolcu

Değmedi ell?rin, değmedi kalbime

Değmedi karanlıkta uzattığım o ellerime

Açmadı güneşin, doğmadı pencereme

Hep yanlış zamanda, yanlış biriyle, yanlış nedenlerle

Yine mi yolculuk?

Nereye yolculuk?

Yine mi yolculuk?

Nereye yolculuk?

Yine mi yolculuk?

Nereye yolculuk?

Yine mi yolculuk?

Nereye yolculuk?

Yine mi yolculuk?