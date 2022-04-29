Cem Adrian Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri! Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri: Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni - Haberler

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Cem Adrian Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri! Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri: Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni

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Cem Adrian Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri! Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri: Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni

Müzik dünyasının güçlü seslerinden Cem Adrian, yeni parçasını genç sanatçı Emir Can İğrek ile seslendirdi. Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer aldı. İlk kez 29 Nisan Cuma gecesi, Youtube, Spotify, Deezer, iTunes gibi platformlarda çıkacak olan parça hakkında Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri, Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri, Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni başlıkları araştırıldı.

Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri, müzik dünyasının merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü sesiyle adından bahsettiren Cem Adrian, yeni parçasını üretken bir diğer isim olan Emir Can İğrek ile yaptığı işbirliğiyle çıkarıyor. İşte, Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri, Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri, Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni...

CEM ADRİAN EMİR CAN İĞREK BANA UNUTMAYI ANLAT ŞARKI SÖZLERİ

Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Biliyorum artık çok geç

Parlamıyor gözündeki kaybolan ışığın

Görüyorum artık çok zor

Hisssediyorum içindeki eksilen yerleri

Yalnızlık uyanıp o derin, o sinsi o hafif

Uykusundan

Yaklaşıp üstüme uzanıp

Adım adım adım adım

Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Bana unutmayı anlat severken

Bana unutmayı anlat severken

Bana unutmayı anlat severken

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