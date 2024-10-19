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Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok?

Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok?
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Celta Vigo ve Real Madrid arasında oynanacak olan futbol maçında Arda Güler'in durumu merak konusu oldu. Arda Güler'in maçta oynayıp oynayamayacağı araştırılıyor. Peki, Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? İşte detaylar!

Celta Vigo - Real Madrid maçında genç yetenek Arda Güler'in durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arda Güler'in, bu önemli karşılaşmada ilk 11'de yer almayacağı ve yedekte olmasının beklendiği ifade ediliyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk 11'de kimleri oynatacak? Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Detaylar haberimizde...

CELTA VIGO- REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda'ya maçın ilerleyen dakikalarında şans verebilir. Arda Güler'in sakatlık sonrası tam olarak toparlanıp antrenmanlara dönmesi, forma giymesi için umutları artırmış durumda, ancak bu maçta başlangıç kadrosunda olmaması bekleniyor.

Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok?

REAL MADRID MUHTEMEL 11'İ

Courtois; Lucas, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Modric, Bellingham; Mbappé ve Vinicius.

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