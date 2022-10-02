Cehalet ile ilgili sözler: Anlamlı cehalet ile ilgili kısa sözler! Cehalet sözleri!
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Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için cehalet ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan cehalet ile ilgili sözler için anlamlı cehalet ile ilgili kısa sözler ve cehalet sözleri haberimizde cehaletle ilgili sözler arayanlar için derlendi.
Cehalet ile ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için cehalet ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan cehalet ile ilgili sözler için anlamlı cehalet ile ilgili kısa sözler ve cehalet sözleri haberimizde cehaletle ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte cehalet sözleri!
CEHALET İLE İLGİLİ SÖZLER
- Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur. — Ali
- Bilinmeyen, gizli, hayali, efsanevi, mucizevi, inanılmaz ve hatta korkunç olan şeyi açık, basit ve sağlıklı olana tercih etmek, cehaletin özelliğindendir. Gerçek, hayalgücü üzerinde hiçbir zaman, herkesin kendisine göre düzenlemekte özgür olduğu batıl hayaller kadar şiddetli sarsıntılar yapmaz. Sıradan insanlar masal dinlemeyi her şeye tercih eder. Rahipler ve şeriatçılar, bu masallardan dinler icat eder ve sırlar üretirler. Bunları sıradan insanların yaratılışına ve huyuna göre kullanmışlardır. Sıradan insanların bu eğilimi yüzünden, rahipler, şeriat ve kanun koyucuları, kendinden geçmiş coşkunları, kadınları, cahilleri kendilerine bağlamışlardır. Bu içerikteki kimseler, incelemeye yetenekli olmadıkları fikirleri kolayca kabul ederler. Saflık ve gerçek aşkı, ancak, hayalgücünü araştırma ve düşünmeyle düzenleyen belirli kimselerde bulunur. Bir köyün sakinleri, rahiplerinden, dini konuşmalarına çok Latince karıştırdığı zaman memnun oldukları kadar hiçbir zaman memnun olmazlar. Kendilerine anlamadıkları şeylerden söz eden kimseyi, cahiller, pek çok bilgili bir adam sanırlar. Kavimlerin safdilliğinin ve onlara rehberlik iddiasında bulunanların nüfuz ve egemenliğinin ilkesi işte budur. — Paul Henri Thiry d'Holbach
- Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. — Mustafa Kemal Atatürk
- Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. — Mevlana Celaleddin-i Rumi
- Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır. — Mevlana Celaleddin-i Rumi
- Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır. — Karl Marx
- Cehalet mutluluktur. — Morpheus, Matrix filminde.
- Cehalet naziktir. — George Michael
- Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır. — Ali
- Eskiden "cahil" diyorduk ve şimdilerde kibar olduk, "üniversite hocası" diyoruz. — Yalçın Küçük
- Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. — Ali
- Hiçbir şey bilmeyen cahildir, ama bilip de susan ahlaksızdır. — Bertolt Brecht
- Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyordur. — Mustafa Kemal Atatürk
- İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur. — Ali
- Üniversitedeki profesörlerin, öğrencilerinden cahil oldukları bir aşamadayız. — Yalçın Küçük