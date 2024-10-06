CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Gaziantep FK maç özeti! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI izle!

Beşiktaş- Gaziantep Fk CANLI izle! Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı Canlı anlatım! Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı kaç kaç olduğu merak ediliyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Fk'ya konuk oluyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Beşiktaş- Gaziantep Fk CANLI izle! Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı Canlı anlatım! Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Müsabakada siyah-beyazlılar 1-0 önde.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI ANLATIM

79' Oyun yeniden hareketlendi. Kenara gelen Emirhan Topçu tekrardan oyuna dahil oldu.

78' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Lungoyi'ye üst üste yaptığı müdahaleler sonrası kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi.

77' Gaziantep mücadelenin bu dakikalarında Beşiktaş kalesine üst üste atak yapıyor.

76' Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

74' KAÇTI! Gaziantep'te Mustafa, sağ kanattan ceza sahasında bulunan takım arkadaşı Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Ceza sahasının sağ tarafından Lungoyi şutunu çekti. Kaleci Mert topu kurtardı.

69' Mücadelenin bu dakikalarında Gaziantep %66 Beşiktaş %34 topla oynuyor.

68' Beşiktaş'ta Rafa Silva ceza sahasının sol tarafından sağ ayağının içiyle şutunu çekti. Top kaleci Dioudis'in kucağında kaldı.

67' Beşiktaş'ta Immobile ve Joao Mario oyundan çıktı. Yerlerine Mustafa Erhan ile Rashica girdi.

66' Beşiktaş' serbest vuruşu Massuaku ile kullandı. Massuaku sol ayağının üstüyle sert bir şut çekti fakat top yandan dışarı gitti.

64' Beşiktaş rakip yarı alan yayının sağ tarafında Joao Mario'nun yerde kalmasının ardından serbest vuruş kazandı. Pozisyona itiraz eden Gaziantep teknik direktörü Selçuk İnan'a sarı kart gördü.

63' Gaziantep'te Ertuğrul yerine Mustafa Eskihellaç oyuna dahil oldu.

57' Beşiktaş kalecisi Mert Günok, mücadelenin bu dakikasına kadar 2 net kurtarış yaptı.

56' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Maxim'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' KAÇTI! Muçi orta alandan topu taşıdı ve ceza sahasına koşu yapan Muçi'ye harika bir pas verdi. Kaleciyle baş başa kalan Rafa şutunu çekti fakat kaleci Dioudis başarılı oldu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

52' Beşiktaş'ta Gedson sol tarafta bulunan Joao Mario'ya uzun pas attı. Mario ceza sahasına girmek istedi fakat savunma topu aldı ve tehlikeyi önledi.

51' Maxim'in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta. Okereke yükseldi ve kafayı vurdu top kaleci Mert'in kucağınad kaldı.

49' KAÇTI! Gaziantep'te Okereke savunma arkasına harika bir koşu yaptı.Kaleci ile baş başa kalan Okereke penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Mert topu kurtardı.

47' Beşiktaş'ta Muçi, sol kanatta bulunan Rafa'ya yerden pas verdi. Rafa'nın ceza sahasına rabona ile açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Gaziantep FK 0-1 Beşiktaş

45+7' Gaziantep'te Maxim'in sağ ayak içiyle kullandığı serbest vuruş kale üstünden dışarı gitti. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.

45+5' Gaziantep'te Maxim ceza sahasının sol tarafında Gedson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maxim, hakem Muhammet Meteoğlu'na penaltı itirazlarında bulundu. Muhammet Meteoğlu devam kararı verd. Ardından Sorescu yayın çizgisinde yerde kaldı karar faul.

45+4' Gaziantep'te Kozlowski sağ kanattan orta açtı. Beşiktaş savunmasından seken top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

45+3' Massuaku Gaziantep yarı alanın sol tarafında Saborit'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Saborit bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

45+1' Gedson merkezden topu harika sürerek Immobile'ye verdi. Immobile'nin sağ ayak içiyle çektii şut savunmadan geri döndü.

45' İlk yarı sonuna 8 dakika ilave edildi.

45' Beşiktaş, rakip yarı alanın sağ tarafından serbest vuruş kullandı. Joao Mario'nun ceza sahasına yaptığı ortaya Uduokhai kafa vuruşunu yaptı. Gaziantep savunmasına çarpan top kornere gitti.

43' GOL İPTAL! Muhammet Meteoğlu VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi.

41' GOL! Gaziantep 1 - 1 Beşiktaş (Daian Sorescu)

38' Immobile, kendi yarı alanının sağ tarafında Kozlowski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36' Beşiktaş'ta Ndour merkezde üst üste çalımlar atarak takımı hücuma çıkardı.

34' KAÇTI' Gaziantep'te Okereke, kaleci Mert ile baş başa kaldı. Mert Günok açıldı. Okereke'nin aşırtma vuruşu yandan dışarı gitti.

33' KAÇTI! Beşiktaş'ta Gedson sağ kanattan hızla Gaziantep kalesine topu sürdü. Ceza sahasının sol tarafına koşu yapan Muçi'ye yerden pasını gönderdi. Muçi'nin şutu üstten auta gitti.

31' GOL! Gaziantep FK 0-1 Beşiktaş (Ciro Immobile)

28' PENALTI! Hakem VAR uyarısı sonrası Monitör'de pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.

26' KAÇTI! Beşiktaş'ta kaleci Mert sol kanatta bulunan Muçi'ye harika bir uzun top attı. ceza sahasına koşu yapan Rafa'ya yerden bir pas gönderdi. Kaleciyle baş başa kalan Rafa'nın çektiğ şutu kaleci Diodis kurtardı. Pozisyon'un devamında Immobile yerde kaldı. Hakem VAR ile pozisyonu değerlendiriyor.

22' Beşiktaş'ta Muçi ceza sahasının sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top yandan dışarı gitti.

21' Beşiktaş'ta sakatlanan Paulista oyuna devam edemedi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

20' Okereke, Beşiktaş kalesine hücum ederken Paulista araya girdi ve tehlikeyi önledi fakat pozisyonun ardından Paulista kendini yere bıraktı.

16' Beşiktaş'ta Joao Mario sol kanatta Muçi'ye yerden pas verdi. Çizgiye inen Muçi orta açmak istedi fakat Gaziantep savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

13' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Gziantep savunnmasında Viana araya girerek tehlikeyi önledi.

13' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Gziantep savunnmasında Viana araya girerek tehlikeyi önledi.

12' Beşiktaş, üst üste korner kullanıyor.

11' Beşiktaş'ta Massuaku'nun sol ayağıyla vurduğu frikik baraja çarparak üstten dışarı çıktı.

10' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Kozlowski, Muçi'nin formasını çekerek Muçi'yi düşürdü. Beşiktaş, yayın sol tarafından serbest vuruş kullanacak.

5' Gaziantep'de Kozlowski sol kanattan top sürerek Beşiktaş ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

4' Gaziantep'te Maxim sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahasının içindeki Okereke sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı gitti.

3' Gaziantep'de Kozlowski yaydan sağ ayak içiyle kaleye yerden bir şut çekti. Top kaleci Mert'te kaldı.

2' Beşiktaş'ta Svensson sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına koşu yapan İmmobile'ye yerden bir pas gönderdi. Falat Immobile topa yetişemedi

1' Gaziatep'te maç başladı

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