CANLI ALTIN FİYATLARI: 25 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımcılarının ve tasarruf sahiplerinin gözü 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatlarında! Gram altından çeyrek, yarım ve tam altına kadar tüm altın türlerinde yaşanan dalgalanmalar, piyasaların hareketliliğini ortaya koyuyor. Peki, 25 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül canlı altın fiyatlarının detayları haberimizde...

25 EYLÜL 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir. Uluslararası piyasalarda ons altının 3.752,6 dolardan işlem gördüğü bu günlerde, iç piyasalarda da altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaktadır.

GRAM ALTIN NE KADAR? (25 EYLÜL 2025)

25 Eylül 2025 tarihinde gram altının alış fiyatı yaklaşık 4.977,54 TL, satış fiyatı ise 4.978,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gram altının yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın türlerinden biri olduğunu göstermektedir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (25 EYLÜL 2025)

Çeyrek altının 25 Eylül 2025 itibarıyla alış fiyatı yaklaşık 8.326,00 TL, satış fiyatı ise 8.393,00 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, özellikle düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen bir altın türüdür.

YARIM ALTIN NE KADAR? (25 EYLÜL 2025)

Yarım altının alış fiyatı yaklaşık 16.653,00 TL, satış fiyatı ise 16.797,00 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, çeyrek altının iki katı değerinde olup, yatırımcılar tarafından daha büyük bir birikim aracı olarak kullanılmaktadır.

TAM ALTIN NE KADAR? (25 EYLÜL 2025)

Tam altının alış fiyatı yaklaşık 33.242,00 TL, satış fiyatı ise 33.504,00 TL olarak belirlenmiştir. Tam altın, düğün ve özel günlerde hediye olarak en çok tercih edilen altın türlerinden biridir.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (25 EYLÜL 2025)

Cumhuriyet altınının alış fiyatı yaklaşık 34.144,00 TL, satış fiyatı ise 34.660,00 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, özellikle yatırım amaçlı tercih edilen ve değerini uzun vadede koruyan bir altın türüdür.

ONS ALTIN FİYATI (25 EYLÜL 2025)

Uluslararası piyasalarda 25 Eylül 2025 tarihinde ons altının fiyatı yaklaşık 3.752,6 dolar olarak işlem görmektedir. Ons altın fiyatları, döviz kurları ve uluslararası ekonomik gelişmelerle paralel olarak değişiklik göstermektedir.

25 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Eylül 2025 tarihinde Kapalıçarşı'da altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: Alış: 5.082 TL, Satış: 5.149 TL

Çeyrek Altın: Alış: 8.327 TL, Satış: 8.395 TL

Yarım Altın: Alış: 16.655 TL, Satış: 16.800 TL

Tam Altın : Alış: 33.208 TL, Satış: 33.471 TL

Cumhuriyet Altını : Alış: 34.076 TL, Satış: 34.369 TL

22 Ayar Altın: Alış: 4.647 TL, Satış: 4.892 TL

Ata Altını: Alış: 34.076 TL, Satış: 34.369 TL

Gremse (2.5): Alış: 82.713 TL, Satış: 83.484 TL

Ons Altın: 3.734 $