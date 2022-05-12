Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu hapse mi girecek? Kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Canan Kaftancıoğlu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk tabip ve siyasetçi olan Canan Kaftancıoğlu hayatı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı, kariyeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Canan Kaftancıoğlu hapse mi girecek?

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu 3 Şubat 1972 yılındaOrdu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kaftancıoğlu, Türk tabip ve siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut İstanbul İl Başkanıdır.

Canan Kaftancıoğlu ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu.[ İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi.

Siyasi Yaşamı

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan adayı oldu.

13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçildi.

Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.Paylaşımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden olurken, Kendi partisinin yanı sıra Halkların Demokratik Partisi'den de Kaftancıoğlu'nu destekleyen açıklamalar geldi. Kendisi de bir paylaşımdan dolayı Erdoğan'dan özür diledi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'ndaki 1,5 saatlik konuşmasında Atatürk'ü üç kez "Gazi Mustafa Kemal" olarak anması üzerine TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." cevabını vermişti. Bu olay gündem olmuş ve parti içindeki tartışmalarda Kaftancıoğlu hedef olmuştur.

Canan Kaftancıoğlu'nun özel hayatına dair bilinenler;

Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu çocuk tabibi Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlidir. Çağım Işık isminde bir kızı vardır.

Eserleri

Katkıda bulunduğu yayınlar

• Roboski İstenmeyen Çocuklar, Müge Tuzcuoğlu derlemesi - İletişim Yayınları

• Bir Eflatun Ölüm, Eren Aysan - Um:Ag Yayınları

CANAN KAFTANCIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Canan Kaftancıoğlu 3 Şubat 1972 doğumlu olup 49 yaşında ve Orduludur.

CANAN KAFTANCIOĞLU HAPSE Mİ GİRECEK?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN VERİLE CEZA 1 YIL 9 AY OLARAK ONANDI

Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE TELEVİZYONDAKİ KONUŞMALARI

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi. Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

PAYLAŞIMLARINDA ATILI SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI BELİRTİLDİ

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

KARAR SONRASI TWITTER'DAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM YAPTI

Karar sonrası sosyal medya platformu Twitter üzerinden video paylaşımı yapan Kaftancıoğlu, paylaşımına "Memleketime bahar gelmiş. Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…" notunu düştü.

KAFTANCIOĞLU KONU HAKKINDA BİR DE VİDEO YAYINLADI

Canan Kaftancıoğlu paylaştığı videoda ise "Değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım merhaba. Size Ankara- İstanbul yol arasından sesleniyorum. Bugün defnettiğimiz çok kıymetli aydınımız müzikolog ve yazar Ahmet Say'ın cenaze töreninden dönerken Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi sizler gibi bana da ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı, merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz, iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil.

"ASLA VE ASLA UMUDUNUZU KAYBETMEYİN"

84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuz kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 2020 yılında 'hakaret ettiği' iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz salı günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Kaftancıoğlu mahkemeye yazılı savunma dilekçesi de sunarak "Ben CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Bu görevim nedeniyle hem partime hem de topluma karşı birtakım sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri topluma bildirmekte yükümlüyüm. İddianame içeriğinde benim yaptığım açıklamalar katılan tarafa yönelik hakaret niteliğinde değildir. Mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptım. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu'nun 14 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia ediliyor. Kaftancıoğlu'nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyor. İddianamede sanık Kaftancıoğlu'nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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