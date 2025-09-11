Can Holding olayı nedir? Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete neden el konuldu?

Son günlerde Türkiye iş ve medya camiasında önemli bir gelişme gündeme damgasını vurdu. Can Holding'in sahibi kimdir, Habertürk ve Show TV kimin kontrolünde gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararları alınırken, holding çatısı altındaki önemli medya kuruluşları ve çok sayıda şirkete tedbir amaçlı el konuldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN HOLDİNG OLAYI NEDİR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Holding bünyesinde bulunan Habertürk, Show TV ve toplam 21 şirkete ise tedbir amaçlı el konuldu.

HABERTÜRK VE SHOW TV'YE NEDEN EL KONULDU?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İddialar arasında "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları bulunuyor. Operasyon kapsamında, Can Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve toplam 121 şirkete el konuldu.

Başsavcılığın açıklamasında, Can Holding üzerinden organize suç faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Holdingin şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük meblağlarda para aktarıldığı, bu tutarların farklı şirketler arasında transfer edilerek izlerinin gizlendiği kaydedildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinden kaçınıldığı, ticari faaliyeti olmayan şirketler aracılığıyla sermaye artırımı gibi yöntemlerle suç gelirlerinin aklandığı ifade edildi.

MASAK raporlarına dayanan soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı gelirlerini eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde yatırım yaparak ekonomik güç kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu gerekçelerle, kamu düzeni ve mali sistemin zarar görmesini önlemek amacıyla 121 şirkete kayyum atandı ve malvarlıklarına el konuldu.

CAN HOLDİNG'İN SAHİBİ KİM? HABERTÜRK VE SHOW TV'NİN SAHİBİ KİM?

Türkiye medyası ve iş dünyasında son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor. Can Holding'in sahibi kim olduğu sorusu kamuoyunda yoğun ilgi görüyor. Holdingin yönetiminde Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ gibi isimler öne çıkıyor. Aralık 2024'te Turgay Ciner'den Habertürk ve Show TV hisselerini devralan Can Grubu, bu iki önemli medya kuruluşunun yeni sahibi olarak dikkat çekiyor. Can Holding çatısı altındaki bu şirketler, Türkiye'nin geniş medya ağı içerisinde önemli bir yer tutuyor.

MEHMET CAN ŞAKİR KİMDİR?

Mehmet Can, Türkiye'de iş dünyasında faaliyet gösteren Can Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Holding, inşaat, finans, enerji ve turizm gibi farklı sektörlerde çalışmalar yürütmektedir. Mehmet Can, iş yaşamındaki tecrübesi ve liderlik rolüyle tanınmaktadır.

Eğitimini Türkiye'nin saygın üniversitelerinden birinde tamamlayan Mehmet Can, mezuniyetinin ardından çeşitli firmalarda çalışarak deneyim kazanmıştır. İş hayatında liderlik ve takım çalışması alanlarında gelişim sağlamış, katıldığı eğitim ve seminerlerle bilgi birikimini artırmıştır.

Can Holding, Mehmet Can'ın yönettiği süreçte hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda faaliyetlerini genişletmiş ve farklı sektörlerde yatırımlar gerçekleştirmiştir.

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, Can Holding'in yönetim kadrosunda yer alan önemli isimlerden biridir. Holdingin çeşitli sektörlerde yürüttüğü faaliyetlerde aktif rol almakta ve iş dünyasındaki deneyimiyle şirketin büyümesine katkı sağlamaktadır. Kamuoyunda geniş bir tanınırlığa sahip olmamakla birlikte, Can Holding'in iş süreçlerindeki etkisiyle dikkat çekmektedir.

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

Kenan Tekdağ, Can Holding'in yönetiminde yer alan ve şirketin faaliyetlerinde önemli görevler üstlenen bir iş insanıdır. İş dünyasında çeşitli sektörlerde deneyim sahibi olan Tekdağ, Can Holding'in büyüme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Kamuoyunda hakkında detaylı bilgi sınırlı olmakla birlikte, şirket içindeki rolüyle öne çıkmaktadır.