Can Holding bünyesindeki şirketler hangileri? Can Holding'de hangi markalar var?

Habertürk ve Show TV'ye el konulmasıyla birlikte Can Holding'in sahip olduğu şirketler kamuoyunun dikkatini çekti. Gelişmelerin ardından "Can Holding bünyesinde hangi markalar bulunuyor?" sorusu sıkça gündeme geldi. Holdingin medya dışında faaliyet gösterdiği diğer sektörlerdeki şirketler de merak edilmeye başlandı. Olayın yankıları sürerken, Can Holding'e bağlı şirketlerin listesi araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER!

Enerji Petrol A.Ş. – Akaryakıt istasyonları, petrol ve türevleri ticareti; Türkiye'nin en büyük petrol ve madeni yağ depolama tesislerinden biri.

İstanbul Bilgi Üniversitesi – Can Grubu'nun gelişiminde önemli yer tutan vakıf üniversitesi.

Doğa Koleji – Türkiye genelinde birçok kampüste faaliyet gösteren özel okul ağı.

2023 yılında Ciner Yayın Holding'in devriyle Can Grubu bünyesine katıldı.

Golden Hill Otelleri – İstanbul ve Doğubayazıt'ta hizmet veren şehir otelleri zinciri; toplamda 7 tesise sahiptir.

VIP Transport – Hadımköy'de faaliyet gösteren, ihracat lojistiği, depolama ve genel antrepo hizmetleri sunan lojistik şirketi.

Özel Mediza Hastanesi – Ağrı'da yer alan, kapsamlı branş hizmeti sunan özel hastane.

Beton Santrali – Yüksek kapasiteli beton üretimi yapıyor; geniş mikser ve pompa araç ağı mevcut.

Çakmak Üretimi Tesisi – Gebze'de bulunan, yıllık 100 milyon adet üretim kapasitesiyle Türkiye pazarının yaklaşık %20'sini karşılayan bir çakmak fabrikası.

CAN HOLDİNG OLAYI NEDİR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi. Aynı operasyon çerçevesinde, holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve toplam 21 şirkete geçici olarak el konuldu.

HABERTÜRK VE SHOW TV'YE NEDEN EL KONULDU?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu soruşturmada, "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Operasyonun bir parçası olarak, Can Holding'e bağlı Habertürk, Show TV ve toplam 121 şirkete el konuldu.

Başsavcılığın kamuoyuna yaptığı açıklamada, Can Holding üzerinden organize bir suç yapılanmasının oluşturulduğu, şirket hesaplarına kaynağı belli olmayan büyük tutarlarda para girişinin sağlandığı ve bu paraların çeşitli şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünden kaçınıldığı, faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan sermaye artırımlarıyla yasa dışı gelirlerin aklandığı ifade edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanan soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin medya, eğitim, finans ve enerji gibi sektörlerde kullanılarak ekonomik etki yaratılmaya çalışıldığı tespit edildi. Kamu maliyesi ve finansal sistemin korunması amacıyla, 121 şirkete kayyum atanarak tüm malvarlıklarına el konuldu.

CAN HOLDİNG'İN SAHİBİ KİM? HABERTÜRK VE SHOW TV'NİN SAHİBİ KİM?

Türkiye'de medya ve iş dünyası, son dönemde Can Holding merkezli gelişmelerle dikkatleri üzerine çekmiş durumda. "Can Holding'in sahibi kim?" sorusu, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Holdingin yönetiminde Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ gibi isimler bulunuyor. Aralık 2024'te Turgay Ciner'den Habertürk ve Show TV'nin hisselerini devralan Can Grubu, bu iki büyük medya kuruluşunun yeni sahibi olarak öne çıkıyor. Can Holding bünyesindeki bu medya şirketleri, Türkiye'nin yayıncılık alanındaki önemli aktörleri arasında yer alıyor.

MEHMET CAN ŞAKİR KİMDİR?

Mehmet Can, Türkiye'de faaliyet gösteren Can Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak iş dünyasında tanınan bir isimdir. Holding; inşaat, finans, enerji ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde çalışmalar yürütmektedir. Mehmet Can, sahip olduğu deneyim ve üstlendiği liderlik rolüyle öne çıkmaktadır.

Yükseköğrenimini Türkiye'nin köklü üniversitelerinden birinde tamamlayan Mehmet Can, iş hayatına atıldıktan sonra farklı firmalarda görev alarak sektörel bilgi ve tecrübe edinmiştir. Katıldığı çeşitli eğitim programları ve seminerlerle kariyerine değer katmış, liderlik ve ekip yönetimi konularında kendini geliştirmiştir.

Can Holding, Mehmet Can'ın yönetiminde hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırım alanlarını genişletmiş ve çok sayıda sektörde etkinliğini artırmıştır.

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, Can Holding'in üst düzey yönetiminde görev alan ve şirketin operasyonel süreçlerinde aktif rol üstlenen isimlerden biridir. Holdingin farklı sektörlerdeki faaliyetlerinde stratejik sorumluluklar üstlenen Kemal Can, iş dünyasındaki tecrübesiyle grubun büyümesine katkı sağlamaktadır. Kamuoyunda daha az bilinen bir figür olsa da, holding bünyesindeki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

Kenan Tekdağ, Can Holding'in yönetim kadrosunda yer alan ve holdingin operasyonel süreçlerinde aktif sorumluluk üstlenen isimlerden biridir. Farklı sektörlerde edindiği tecrübelerle iş dünyasında yer edinmiş olan Tekdağ, Can Holding'in büyüme stratejilerine katkı sunmaktadır. Kamuoyunda hakkında sınırlı bilgi bulunmasına rağmen, şirket içindeki konumu ve görevleriyle öne çıkmaktadır.