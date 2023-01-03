Başrollerini sevilen ikili Ahmet Kural ve Murat Cemcir paylaştığı Türk komedi filimi Çalgı Çengi filimi beyazperdeden sonra televizyonda da seyircisiyle buluşacak. Peki, Çalgı Çengi filimin konusu nedir? Çalgı Çengi filimin oyuncuları kimlerdir? Çalgı Çengi filimi nerede çekildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2016 yılında beyazperdede seyircileriyle buluşan Çalgı Çengi İkimiz filimi gündem oldu. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapan filim izleyiciden tam not aldı. Peki filimin konusu nedir? Filimin oyuncuları kimlerdir? Çalgı Çengi filimi nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ÇALGI ÇENGİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çalgı Çengi, 2010 Türkiye yapımı, Selçuk Aydemir'in yönettiği filmdir. Başrollerini Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın paylaştığı film, düğün, nişan gibi organizasyonlarda müzisyenlik yapan iki teyze oğlunun bir cinayete tanık olmasıyla gelişen olayları konu alır. Film, Cem Yılmaz'ın sponsorluğunda gösterime girmiştir.

Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur.İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır.

ÇALGI ÇENGİ FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çalgı Çengi ikimiz filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmde Kural ve Cemcir'in, mafya babası İsmet'ten kaçış sahneleri İstanbul Küçükyalı'da çekildi

ÇALGI ÇENGİ FİLİMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?