Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Merak edilenler arasında ise Çağla Altunkaya hamile mi? Çağla Altunkaya anne mi oluyor? Acun Ilıcalı baba mı oluyor? soruları yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın beşinci kez baba olacağı konuşuluyor! Çocuğun cinsiyeti bile belliymiş

Acun Ilıcalı'nın bir süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya'dan bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Ilıcalı'nın açıklaması ise merak edildi. Peki, Çağla Altunkaya hamile mi? Çağla Altunkaya anne mi oluyor? Acun Ilıcalı baba mı oluyor?

ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLE Mİ?

4 kız babası Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı, bebeğin cinsiyetinin de erkek olacağı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasının ardından Hürriyet'e konuşan Ilıcalı, sevgilisinin hamile olmadığını, bu süreçte depremzedeler için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.